Curiosità: approda in via Roma "Dar Bottarolo", la più grande catena di cucina romana

Apre i battenti anche a Salerno "Dar Bottarolo", la più grande catena di cucina romana che sta per approdare in via Roma per proporre il suo all you can eat and drink rigorosamente made in Rome.

Invitante, il menù senza fine che permetterà ai buongustai di mangiare e bere tutto quello che desiderano a prescindere da ciò che ordinano, allo stesso prezzo. Primi della cucina romana, secondi della tradizione, contorni sempre freschi e vino della casa, dunque, si preparano a coccolare le papille gustative degli amanti della cucina romana. Cresce l'attesa.

Foto di Antonio Capuano