Dalla colazione al mattino, ai dolci da viaggio: la pasticceria Romolo delizia tutti i turisti

Si conferma tappa obbligata dei turisti più golosi, la storica pasticceria Romolo che sta rendendo più dolci le vacanze di grandi e piccini. Dalla colazione, alle "merende da viaggio", all'insegna delle eccellenze del territorio: a coccolare i palati dei visitatori, infatti, ci pensa il maestro pasticciere Remo Mazza che, oltre ai dolci della tradizione, quali sfogliatelle, frolle e babà, propone delle squisite specialità ideali da portare con sè in viaggio o in gita al mare. In particolare, la torta Giffoni con gianduia e nocciola, Passione fondente con cioccolato Valrhona e arancia e poi Sogno Siciliano con Mandorla e mais.

Per la colazione, inoltre, da provare, oltre ai fragranti cornetti, il plumcake al limone della costiera o al cioccolato fondente, accompagnati da un buon caffè Passalacqua oppure da un cappuccino, anche nella sua variante con latte di cocco o di mandorla. Non è un caso, se anche diversi B&b promuovano convenzioni all'insegna della dolcezza con Romolo, per offrire ai propri ospiti un risveglio da leccarsi i baffi. Salerno, dunque, si distingue anche per le eccellenze della sua pasticceria artigianale, arrivando- attraverso lo stomaco- dritta al cuore di chi la visita.