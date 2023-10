L’Antica Pizzeria "Da Michele" spegne 2 candeline, a Salerno: festa tra musica e gadget

Spegne due candeline l'Antica Pizzeria Da Michele Salerno che festeggia dunque il suo secondo anno di attività: è una delle quattro sedi in Campania, con la casa madre di Napoli, Aversa e Pompei. Giovedì 26 ottobre, a partire dalle ore 19:30, il normale servizio della pizzeria, regolarmente aperta agli avventori, sarà accompagnato dalle melodie tradizionali della posteggia a cura dell’Associazione Napoletana Musica Classica. In questa occasione, saranno distribuiti, agli avventori, gadget de l’Antica Pizzeria Da Michele, di Nastro Azzurro e di Fior d’Agerola, fino a esaurimento scorte.

Le dichiarazioni

"I due anni de l’Antica Pizzeria Da Michele Salerno rafforzano un sogno realizzato: portare in altre importanti città campane la nostra tradizione, attualmente presente e apprezzata anche ad Aversa e a Pompei, oltre che a Napoli - spiega Alessandro Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world - A distanza di due anni, questo piccolo gioiellino, grazie a un fantastico staff, rende orgoglio alla nostra rete della Michele in the world, attualmente formata da 43 pizzerie in tutto il mondo, e la sede di Napoli, di cui richiama il design degli interni". "A Salerno, la presenza di un secondo forno, in un ambiente a parte, ci ha permesso di introdurre anche la bella novità del senza glutine, molto apprezzata da tanti - continua Francesco De Luca, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele in the world -. Nel menù sono state aggiunte alcune varianti rispetto alle classiche margherita, marinara e cosacca della casa madre di Napoli, per arricchire l'offerta, restando sempre fedeli al nostro brand".