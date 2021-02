"Erbe Cilento" approda al mercato coperto della Coldiretti: domenica la degustazione

Degustazioni di squisite tisane a km0, domenica 7 febbraio, a partire dalle 9.30, presso il mercato coperto della Coldiretti di Sant'Apollonia, a Salerno. Tra gli stands, tra le new entry, quello delle erbe del Cilento di Eleonora e Tony, rispettivamente farmacista e perito Agrario e Musicoterapista, coppia nel lavoro e nella vita. "La nostra passione per il Cilento ci ha portati nel 2018 a lasciare Milano per dare spazio al nostro sogno di vivere più a contatto con la natura e fare della nostra passione una professione", raccontano. È proprio da questo desiderio che nasce “Erbe Cilento”, un progetto che mira a fare conoscere e gustare le bontà mediterranee di cui è ricchissimo il Parco Nazionale del Cilento.

La curiosità

“Erbe Cilento” propone prodotti 100% naturali: la maggior parte delle piante e dei suoi derivati sono direttamente coltivati daòòa coppia senza l’uso di prodotti chimici e vengono raccolti a mano dai nostri terreni nel Parco Nazionale del Cilento. "Lavoriamo le erbe e i frutti raccolti nel nostro laboratorio a Gioi (SA), dove controlliamo visivamente tutti i prodotti e, quando possibile, essicchiamo seguendo le antiche tradizioni (essiccamento su grate di vimini intrecciate a mano, qui conosciute come “graddecedde”) nei tempi e nei luoghi adatti. - spiegano - Quando questo non è realizzabile, per ottenere un completo e sicuro essiccamento, utilizziamo essiccatori a basse temperature per conservare le caratteristiche organolettiche dei prodotti. Tutte le miscele nascono dalle nostre competenze e dalla nostra fantasia sempre attiva!". Tra le ultime novità, la tisana del buon umore profumata con lo zafferano, arancia, mela e fico. Tutte da provare: per assaggiarle, dunque, è possibile prender parte alla degustazione di domenica.

