Due chef e due sommelier d'eccezione al "Brilli Parlanti": menù tra tradizione ed innovazione

In programma con l'arrivo della primavera "Exclusive Dinner", iniziativa organizzata a Sarno da "Brilli Parlanti", locale frutto dell'intuizione di Silvia Robustelli, spazio vivace ed elegante sito nel centro storico di Sarno. Due chef e due sommelier saranno in sinergia tra loro in un menù che aprirà le porte sulla bella stagione facendo leva sul paniere di prodotti di eccellenza del territorio e puntando su abbinamenti di vini ad hoc per le portate proposte. Interessante il menù proposto, una climax ascendente verso la Pasqua: dopo l'entrèe di benvenuto si prenderà la scena il carciofo in doppia cottura con riduzione di bufala, tartare di gabero su cenere di aglio, e nero al sentore di tartufo. Spazio, poi, al risotto pop, che reinterpreterà in chiave tardo-invernale il grande classico della cucina dello chef Gustavo Milione. E, ancora, al raviolo giapponese con genovese di tonno e formaggio all'albicocca, ad evidenziare la passione per l'Oriente dello chef che guida la brigata di Alfonso a Mare. Per secondo pesce bianco con il suo fondo e, infine, la colomba artigianale realizzata dallo chef Michele Falciano.

Gli chef protagonisti

Gustavo Milione

Di origini corbaresi, paganese di adozione, sviluppa sin da piccolo la passione per la cucina. Arte, quest'ultima, che apprende da autodidatta, con esperienze sia in Italia che all'estero: tutto ha avuto inizio in semplici trattorie. Poi, la sua curiosità e voglia di crescita lo hanno portato a fare tante altre esperienze, fino ad arrivare a ristoranti stellati (tra lavoro e stage); infine, l'esplosione a Salerno con via Porto dove arriva anche la segnalazione sulla Guida Michelin. Dal 2023 opera, invece, nella cucina del ristorante GalaMaris di Praiano, con un progetto nuovo, che già nello scorso anno ha avuto un riscontro particolarmente positivo in termini sia di pubblico che di attenzione da parte della stampa specializzata.

"La mia - commenta Gustavo - è una cucina che va alla ricerca dei sapori, Nella semplicità ma con tecnica e creatività, è una cucina che vuole arrivare a stimolare i sensi, prova a portare emozioni al palato e profumi che rimangono impressi nella mente". "Attratto dalla cucina orientale - continua - ne adotto alcuni concetti: dal metodo di cottura a freddo, alla marinatura all' uso delle spezie: inoltre utilizzo tecniche di fermentazione e negli ultimi anni mi sono avvicinato alla tecnica della frollatura del pesce. Nei miei piatti spiccheranno note di tradizione, contemporanetà e creatività".

Michele Falciano

Classe 1989, la sua gavetta inizia in una pizzeria poco distante dalla sua abitazione. Dopo la scuola, durante la stagione estiva, inizia a viaggiare all'estero, facendo, contestualmente alla sua formazione, importanti esperienze. Dal Rossellinis, 2 stelle Michelin con Pino Lavarra, al Four Season, all'Allegro di Praga con lo chef Andrea Accordi, anche lui stellato, a Londra, dal tristellato Alain Ducasse nel Dorchesteer Collection, e, poi, ancora, a Parigi, a Sidney, in Argentina. Poi, il ritorno in patria, partendo dalla Costiera Amalfitana, a Positano, con la famiglia Mandara, al Grottino Azzurro. E, poi, il coronamento di un suo grande sogno: quello di creare un marchio tutto proprio: "La Cucina". Una vera e propria vetrina per la lavorazione delle eccellenze del territorio. Impegno, quest'ultimo, cui è seguito quello nel suo laboratorio di pasticceria e rosticceria in cui realizzare lievitati e dolci monoporzione.

I sommelier

Alessandro Cammarano

Dopo il conseguimento del diploma alberghiero lavora in diverse strutture ricettive, dal Savoy Beach Hotel, attualmente due stelle Michelin, ad altre strutture importanti. Si stabilisce a Genova e Milano, poi approda a Cortina d’Ampezzo ed al Sestrier. Contestualmente lavora con nomi importanti, dai fratelli Cerea a Brussaporto, ed anche con Gennaro Esposito a Vico Equense. Oggi collabora con la struttura probabilmente di maggior lustro in Costiera Amalfitana, il San Pietro di Positano.

Giuseppe Crescenzo

Nato a Sarno 44 anni fa, dopo aver conseguito il diploma di sommelier ha fatto della sua passione il proprio lavoro. Da qualche decennio sommelier professionista, ha lavorato al Principe di Piemonte a Viareggio (due stelle Michelin). Poi, ancora, con i fratelli Perbellini a Padova. Oggi è sommelier al Giardini del Fuenti by Michele de Blasio, altro importante indirizzo emergente in Costiera Amalfitana. Collabora, inoltre, con "Signor Vino", noto shop online di prestigiose etichette.