Eccellente e zuccherino: è un'annata eccezionale per il fico cilentano

Altissimo grado zuccherino, qualità eccellente, buccia sottile e facilmente lavorabile: è un’annata straordinaria per il fico del Cilento che ha fatto registrare oltre il 50 per cento in più nella produzione rispetto alla passata stagione.

Lo conferma Coldiretti Salerno. Il Cilento vanta il 70% della produzione campana di fichi. Una buona notizia per il comparto economico locale.