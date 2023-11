Fiorenzo Ascolese entra nella Guida Bar Gambero Rosso 2024

Due chicchi di caffè e due tazzine: sono queste le valutazioni che vedono Ascolese, la Boutique dei Lievitati – capitanata dal Maestro Pluripremiato Fiorenzo Ascolese – ben posizionata all’interno della Guida Bar 2024 di Gambero Rosso. Una raccolta rinomata che sintetizza - in più di 500 pagine - la qualità del caffè inteso come bevanda e il giudizio complessivo sui locali di tutta Italia. Fiorenzo ha raggiunto così uno dei suoi tanti obiettivi, aggiudicandosi un punteggio a dir poco soddisfacente “Caffè ottimo, locale ottimo”. La Boutique dei Lievitati di San Valentino Torio è un ottimo posto dove iniziare al meglio la giornata: ed ecco che lievitati in stile francese, tra cui croissant, pain au chocolat, o ancora, cornetti, brioches, zeppole e “sfogliotto”, realizzato con la pasta della sfogliatella, stuzzicano il palato.Di altrettanta qualità gli espressi e i cappuccini, non mancano inoltre stuzzichini per l’aperitivo, tra cui pizzette, focacce, pane – e per finire il panettone, imperdibile come sempre. “Da solo non ce l’avrei mai fatta: dietro alla persona che si espone c’è sempre una grande squadra pronta a rispondere e raggiungere con grande maestria i risultati e gli obiettivi prefissati. Devo tanto al mio team, da chi sta al reparto vendita a chi mi segue in laboratorio, lavorando in modo professionale e impeccabile" commenta Fiorenzo Ascolese ringrazia tutto il suo team, entusiasta di far parte della guida per la prima volta.

Fiorenzo Ascolese

Lievitati, forno dolce e salato: è questo il mondo in cui si muove Fiorenzo Ascolese, classe 1990, maestro e cultore della materie prime del territorio. Non a caso il suo punto vendita – una “boutique dei lievitati” – si trova a San Valentino Torio, suo paese di origine. Con qualità, sapienza e genuinità, ogni giorno si propone di offrire il massimo della freschezza e della fragranza. Lenta e rigorosa lavorazione, 36 ore di lievitazione naturale fanno dei panettoni e delle colombe artigianali Ascolese dei veri e propri capolavori.

Premi e riconoscimenti

1° classificato – Miglior Panettone Artigianale 2022 e 2017 - Re Panettone

1° classificato – Miglior Panettone Tradizionale Artigianale 2022 – Mastro Panettone

1° classificato – Ambasciatore del Panettone 2022 (Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro)

1° classificato – Miglior Panettone d’Italia 2012 – Vinodabere Winetodrink

2° classificato – Miglior Panettone Tradizionale d’Italia 2022 e 2018 – Una Mole di Panettoni

1° classificato – Migliore Panettone Artigianale d’Italia 2022 – Gambero Rosso

3° classificato – Concorso Cesarin “Miglior Panettone Tradizionale” 2022 – Mister Alberto Awards

2° classificato – Migliore Panettone Artigianale d’Italia 2021 e 2019 – Gambero Rosso

2° classificato – Migliore Panettone Artigianale del Mondo 2021 – Coppa del Mondo del Panettone

Medaglia D’argento – Migliore Panettone del Mondo 2020 – FIPGC

Medaglia d’Oro – Migliore Panettone del Mondo 2019 – FIPGC

2° classificato – Migliore Colomba Innovativa 2019 – Dolce Pasqua

1° classificato – Miglior Panettone Tradizionale d’Italia 2017 – Una Mole di Panettoni

3° classificato – Miglior Colomba Artigianale 2017 – Regina Colomba