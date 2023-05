Food e beverage a Salerno: apre Doppio Malto, in piazza della Concordia spunta "E' pasta"

Proseguono, le inaugurazioni nel settore del food e del beverage a Salerno città. Oggi, infatti, ha aperto i battenti Doppio Malto, tra antipasti, burger, carne alla brace e 14 tipi diversi di birra artigianale made in Italy: il locale da 200 posti è in via Clark, nel nuovo complesso di Porta Del Mare. Quello di Salerno è il 35° ristorante Doppio Malto in Italia e il 38° in Europa.

Intanto, in piazza della Concordia, è spuntato un nuovo locale specializzato in primi: "è pasta". Per turisti e salernitani, dunque, mezzi paccheri, linguine, trofie, pasta integrale, spaghetti, gluten free, gnocchi, ricotta e spinaci, agnolotti, lasagne e tanto altro insaporito con una vasta scelta di sughi, tra cui cacio e pepe, noci, allo scoglio, 3 formaggi, carbonara, amatriciana, pesto rosso e bolognese. Tanta curiosità tra i buongustai amanti della pasta.

Foto di Antonio Capuano