Nocciole tostate, Gambero Rosso premia la "Tonda" di Giffoni

La nota rivista mensile in enogastronomia Gambero Rosso ha organizzato nei mesi scorsi un assaggio di nocciole tostate dei migliori produttori di Nocciole di tutta Italia. Al primo posto su 40 aziende selezionate si è classificata la Tonda di Giffoni, rappresentata dall’ Azienda Agricola Toro di Giffoni Valle Piana. La motivazione del premio si apre con “una tonda di Giffoni spaziale”, sottolineando la qualità del frutto e la tostatura misurata all’ennesima potenza.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Antonio Giuliano: “Una classifica che mi riempie il cuore d’orgoglio, in particolar modo per il lavoro eccellente che la famiglia Toro sta portando avanti da anni, investendo con forza in una delle eccellenze del nostro territorio. Oltre a loro, voglio ribadire la mia gratitudine a tutte le aziende che lavorano quotidianamente per portare in alto il nome di Giffoni. Questa è la dimostrazione di quanto la nostra terra e in particolar modo l’agricoltura possa essere volano fondamentale per la nostra economia e per portare il brand Giffoni non solo all’elite italiana ma anche europea”.