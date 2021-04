Granammare riparte: nuovo format e nuovo menù per la pizzeria gourmet salernitana

Granammare riparte. A partire da domani giovedì 29 aprile il format gastronomico salernitano di Lungomare Tafuri riaprirà i battenti nel rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto alla diffusione del Coronavirus, con servizio ai tavoli outdoor dalle 12 alle 22 ed un nuovo menù, frutto dello studio e della valorizzazione dei prodotti del territorio. Pizze, fritti, cocktail e piatti gustosi per incontrare le esigenze di salernitani e non.

L'annuncio

“L’attesa è finita – spiega il general manager Paolo Nobile – e siamo pronti a ripartire con l’entusiasmo e la passione che ci hanno contraddistinto sin dall’apertura. Abbiamo atteso il tempo necessario per riformulare la nostra proposta ed assicurare a tutte le tipologie di clienti un’esperienza gastronomica di qualità, fondata sulla valorizzazione dei prodotti del territorio. Ci siamo concentrati su un nuovo menù, ricco e trasversale, che comprende non solo pizze ma anche una serie di fritti, piatti e cockteleria in grado di soddisfare le necessità e la richiesta degli utenti per tutto l’arco della giornata. Infatti, approfittando degli ampi spazi esterni, abbiamo scelto di garantire un servizio continuativo dalle 12 alle 22, nel totale rispetto delle norme anti-covid. Siamo felici di poter riaccogliere quanti, in questi mesi di stop forzato, non ci hanno fatto mancare il proprio sostegno anche attraverso i social e siamo pronti a ripagare la loro fiducia”.