Da Granammare una pizza gourmet dedicata alla promozione in A della Salernitana

Il general manager Paolo Nobile: “Salernitana in A sia volano turistico e commerciale per la città e provincia”

Salerno è in festa per la Salernitana in serie A dopo più di 20 anni, tutta la città si unisce alle celebrazioni e non poteva mancare una pizza gourmet dedicata allo straordinario traguardo conseguito dalla squadra cittadina. Ci ha pensato Granammare, l’elegante format gastronomico sul suggestivo fronte mare di Torrione, via Lungomare Tafuri, diventato ritrovo per chi ama la pizza d’autore.

La ricetta

Per celebrare la tanto attesa promozione, gli chef Alfonso Saviello e Tommaso Lastra hanno ideato una nuova originale combinazione di ingredienti, ispirandosi ai colori del logo della squadra, per creare una vera e propria opera di food art. Su un letto di vellutata di cipolle rosse, che richiama l’amato colore granata protagonista di tutti i cori dei tifosi, i maestri hanno disegnato lo storico simbolo del cavalluccio marino nel colore bianco della fonduta di Provolone Del Monaco. Per i clienti del locale, sarà disponibile la combinazione di ingredienti con aggiunta di altri prodotti di eccellenza del territorio.

Il commento

Il general manager Paolo Nobile: “la promozione in serie A della Salernitana rappresenta un motivo di speranza per il territorio e per tutte le attività della provincia di Salerno, che vedono in questa promozione un elemento di rilancio e di ripresa, dopo i mesi bui della pandemia. Non potevamo, innanzitutto in qualità di tifosi che seguono con grande passione la squadra granata, non rendere omaggio a questo grande successo, con questa pizza celebrativa realizzata con maestria dai nostri chef. Invito mister Castori e i calciatori granata a degustare il nostro nuovo menù.”