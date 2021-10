Granammare nella guida del Mattino alle 200 migliori pizzerie della Campania

Ancora riconoscimenti per Granammare, il format gastronomico che unisce pizza gourmet, fritti d’autore e cocktail in via Lungomare Tafuri a Salerno. La pizzeria dell’imprenditore Nicola Cardillo è stata inserita nella prestigiosa guida del Mattino alle 200 migliori pizzerie di Napoli e della Campania curata da Luciano Pignataro.

Le caratteristiche

A partire dalla sua apertura, Granammare si è affermato come punto di ritrovo per chi ama trascorrere una piacevole serata in compagnia davanti a una pizza diversa dal solito, fatta con ingredienti di alta qualità e cotta a regola d’arte da mani esperte, in un ambiente accogliente e suggestivo. La recensione spende parole di elogio per la pizza, definita “leggera” e fatta con “ottime materie prime”, i fritti, definiti “asciutti e puliti”. Buona impressione sui curatori hanno sortito anche l’hotellerie, le birre artigianali e il cocktail bar, definito indispensabile. A detta di Pignataro, l’eleganza e il prestigio della location, la comodità del parcheggio e il bel tempo costante, che consente di mangiare fuori quasi sempre, completano l’esperienza positiva di Granammare.

Il commento

Grande soddisfazione da parte di Nicola Cardillo, che si è detto “particolarmente orgoglioso dell’attenzione da parte della guida curata dal giornalista Luciano Pignataro. In pochi anni siamo diventati un riferimento sul territorio e l’apprezzamento dei clienti ci conforta del buon lavoro svolto e ci stimola a mantenere sempre alta la qualità dei nostri prodotti”.