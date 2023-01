Spicchi di pizza da condividere: grande successo per i “Padellini”di Granammare a Salerno

Una gustosa novità accolta con successo dai salernitani. I “Padellini”, spicchi di pizza da condividere proposti da Granammare nel menù invernale, stanno ottenendo grandi apprezzamenti. Un “nuovo” concept gastronomico, che trae origine dalle più antiche tradizioni toscane che sta conquistando il territorio, grazie al perfetto binomio di gusto e leggerezza, quest’ultima frutto della doppia maturazione dell'impasto e dalla cottura in padella.

Le "varianti"

All’interno del nuovo menù sono disponibili 3 varianti di Padellini: “Autumna”, caratterizzata da un tripudio di sapori autunnali come zucca, tartufo e mandorle; “Voltapensieri”, sapore forte e travolgente dato dal connubio di ingredienti come speck, robiola, lamponi e noci; “Calipso” dal gusto delicato e ricercato, con ricotta di bufala, salmone affumicato, pomodorini rossi semi dry ed erba cipollina. Diversa dalla classica pizza Napoletana, con impasto multicereali, risulta morbida, soffice e con bordi e fondo croccante, ideale da mangiare a spicchi in compagnia, da degustare anche come aperitivo.

Le nuove proposte del menù autunno-inverno sono il frutto di un’accurata selezione delle materie prima del territorio – e in particolare del Cilento - e di accostamenti originali e creativi, per favorire un vero e proprio viaggio emozionale in sapori nuovi ma dal fascino antico. “Il nuovo menù è un perfetto mix tra tradizione e innovazione. Dalla novità dei Padellini alle pizze, sempre più ispirate al territorio e alle sue eccellenze. Un esempio è la pizza “Emozioni Cilentane” che porta in tavola i fichi bianchi del Cilento, fiore all’occhiello del nuovo menù” afferma Nicola Cardillo, ideatore del format Granammare.