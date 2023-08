Maximall, apre il primo ristorane KFC - Kentucky Fried Chicken della provincia di Salerno

Kentucky Fried Chicken tocca un traguardo importante: 70 ristoranti in Italia. A far raggiungere la cifra tonda è il nuovo locale che apre oggi, 11 agosto, all’interno del centro commerciale Maximall di Pontecagnano, a pochi chilometri da Salerno. Si tratta anche del primo ristorante della provincia campana, in un momento di forte sviluppo del marchio nella regione: solo pochi giorni fa ha aperto un altro nuovo KFC a Nola, in provincia di Napoli, che insieme a quello di Pontecagnano si aggiungono ai locali già presenti a Pompei, Marcianise, Napoli Sant’Antimo e Napoli Carità.

Le caratteristiche

Il nuovo ristorante KFC di Pontecagnano, che crea 20 nuovi posti di lavoro sul territorio, è gestito dal franchisee Rebirth, cui fa capo anche il KFC di Guidonia, nel Lazio. Situato nella centralissima food court del centro commerciale, è un’occasione da non perdere per gustare anche a Salerno l’irresistibile croccantezza del pollo fritto del Colonnello Sanders. E se con l’estate la sete si fa sentire, nessun problema: si può godere del free refill per bere bibite a volontà, servizio caratteristico di tutti i ristoranti KFC e unico nel suo genere in tutto il centro commerciale Maximall.

Un’esperienza speciale nei ristoranti KFC

Il nuovo ristorante KFC di Pontecagnano sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23, e come tutti i ristoranti del brand in Italia e nel mondo, sarà un luogo dove sentirsi accolti in una dimensione familiare, moderna e cool, e gustare il pollo fritto del Colonnello Sanders in un contesto rilassante, piacevole e accogliente. Gli ordini saranno gestiti in modalità omnichannel in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira, per godersi tutte le specialità di KFC sia sul posto che con l’asporto. E volendo anche in delivery, attraverso l’app di Glovo.

Tutti i gusti del pollo fritto del Colonnello

Il pollo di KFC è così buono perché viene preparato ogni giorno a mano dai cuochi KFC nelle cucine dei ristoranti, con cura e attenzione per offrire un prodotto fragrante e di qualità. Il suo boost è la famosa Original Recipe, mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che in KFC chiamano COB, Chicken On the Bone, e di altri prodotti KFC. Il suo gusto travolgente è solo la metà del piacere: l’altra la fa il divertimento di assaggiare e condividere la sua croccantezza in libertà grazie al famoso Bucket, l’iconico contenitore di KFC che, oltre ai formati classici da 2, 3 e 4 persone è disponibile anche in versione da 1. Da KFC tutti i gusti trovano risposta: ci sono i tipi da Hot Wings, le famose alette di pollo fritto piccanti, e gli amanti dei Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. O ancora i fan dello Zinger, il panino con il filetto di pollo Hot & Spicy, o quelli del Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di KFC. Sono imperdibili anche i contorni che si trovano solo da KFC come il soffice purè, da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie. Ma anche le patatine, le insalate, i dolci e i gelati. E quando la sete si fa sentire, ecco le bibite a volontà con la formula free refill di KFC, il servizio alla spina che permette di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.