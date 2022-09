Pizze d'eccellenza in via Gramsci: apre i battenti "Lazzariello"

"Lazzariello" si prepara a far leccare i baffi ai buongustai, a Salerno. In via Gramsci, infatti, il 19 settembre apre i battenti la nuova pizzeria di Riccardo Rinaldo: ingredienti eccellenti e tanto gusto, per le specialità preparate dal noto pizzaiolo.

Non solo pizze, ma anche tanti squisiti sfizi per gli amanti della buona tavola: non resta che recarsi da Lazzariello e assaggiare i piatti di Riccardo Rinaldo e del suo staff. Tanta curiosità.