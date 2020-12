"Lemonline": l'iniziativa di un'agronoma ebolitana per adottare alberi di limoni a distanza

I prodotti a km0 non smettono mai di sorprendere: nasce 'Lemonline', l’iniziativa dell’agronoma ebolitana Iolanda Busillo. "Lemonline" permetterà di adottare un albero di limoni e curarne la crescita raccogliendone i frutti.

Come fa sapere la Coldiretti di Salerno, Iolanda ha ripreso a coltivare il limoneto di famiglia, piantato tanti anni fa da nonno Vincenzo, per accudirlo con la stessa passione e dedizione che gli è stata trasmessa dalla famiglia. Ma Iolanda è anche una innovatrice e da buon “agricoltore digitale” ha messo in campo Lemonline, versione on line del suo limoneto. Per info: Iolandabusillo.it/lemonline/