Madia: il menù estivo delle pizze firmate da Francesco Miranda

A Salerno l’attesa dell’estate è un momento vissuto con particolare fervore dagli studenti che si apprestano a concludere l’anno scolastico, eppure c’è chi dello studio costante ne ha fatto il suo stile di vita. Il nuovo menù estivo appena lanciato dalla pizzeria Madia ne è la prova e testimonia il lavoro di continua ricerca condotto da Francesco Miranda e dalla sua brigata, condivisa e supportata dalla proprietà. In un mondo in cui i pizzaioli sono sempre più accomunati a star dello spettacolo, Francesco Miranda sceglie di dare spettacolo con le sue invenzioni. Ed ecco dunque, tra le proposte iconiche del nuovo menù, l’Assoluto di Fiori, che riprendendo il concetto mutuato dal mondo delle fragranze, dà vita a una pizza in cui la forma e la sostanza sono fatte della stessa materia. Il principio è semplice ma la realizzazione è complessa: dall’ingrediente prescelto, nella fattispecie i fiori di zucca, Francesco Miranda ha ricavato farina e brodo, che insieme vanno a creare l’impasto della pizza. Analogamente, l’impasto ottenuto da farine e brodi del basilico, fa da base alla Parmigiana, Come una Margherita e Datterino Dolce Passione. Ma le novità non finiscono qui: nel nuovo menù estivo fa capolino anche la focaccia integrale a doppia lievitazione e doppia cottura, la cui croccantezza è pari al suo gusto. E poi, come sempre, a corredo di queste interessanti novità vi sono le pizze stagionali che fanno bella mostra degli ingredienti simbolo della bella stagione: il datterino arrosto, il peperone confit, le zucchine marinate, il battuto di melanzana, la riduzione di friggitelli, la brunoise di pomodoro fiammato si fondono in un'armonia perfetta.

In ultimo, a completamento dell’offerta culinaria, il nuovo menù si amplia grazie al lavoro di ricerca dello staff di sala anche nel reparto beverage. Possiamo trovare interessanti novità sia nella carta dei vini, che privilegia sempre il nostro territorio, sia nell’accurata selezione di long drinks che costituiscono, in particolare d’estate, una piacevole alternativa ai classici abbinamenti con la pizza. Infine, nell’offerta dei fine pasto, ampliata per dare il giusto supporto alla carta dei dessert, come sempre home made. Questo lavoro di ricerca è dedicato a una clientela sempre più esigente, curiosa e competente anche sul fronte non food. Màdia continua a raccontarci storie di tradizione e innovazione, in cui c’è dell’alchimia ma c’è anche una componente nostalgica che attinge dalla tradizione contadina e la eleva.