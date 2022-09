Curiosità, Madía ottiene 3 spicchi dal Gambero Rosso

La Guida Pizzerie di Gambero Rosso che ogni anno stila la classifica delle migliori pizzeria d’Italia, ha assegnato alla pizzeria Madia di Salerno il massimo riconoscimento, alias 3 Spicchi. Il risultato conseguito assume ancora più rilevanza se si pensa che nella Guida Pizzerie Gambero Rosso 2023 sono soltanto 13, a livello nazionale, le nuove realtà insignite di questo premio. Da un lato la proprietà, con la visione di Fabrizio Iannuzzi che 6 anni fa ha deciso di scommettere e alimentare un progetto sfidante, e dall'altro l’estro creativo e le competenze di un giovane maestro pizzaiolo come Francesco Miranda che, animato da una vivace passione e radicamento al territorio, realizza insieme al suo staff proposte sempre nuove, ma di forte identità. Un ambiente caldo e accogliente che prende ispirazioni dalla natura e la professionalità cortese e puntuale della sala fanno il resto.

La soddisfazione

“Essere la prima e unica pizzeria di Salerno ad ottenere tre spicchi nella guida del Gambero Rosso è un onore che ci ripaga dell’impegno e del lavoro di ricerca compiuto in questi anni – ha detto Iannuzzi - Il primo grazie di cuore va ai veri artefici di questo risultato, i ragazzi di Màdia, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto accadere; e un grazie ugualmente sentito va a tutti i clienti, che civ hanno sostenuto fino ad oggi, anche e soprattutto durante la pandemia. Con una promessa: questo premio non rappresenta un punto di arrivo, ma è lo sprono per continuare il nostro percorso, con l'obiettivo di consolidarci, e di essere riconosciuti sempre di più come una garanzia per la qualità dell'offerta. Oggi si festeggia, ma da domani continueremo con ancora più ardore e con la consapevolezza che possiamo fare sempre di più e sempre meglio”, ha concluso.