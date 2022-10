Curiosità, presso l'Officina del contadino di Camerota è pronta la maracucciata

Per la gioia dei buongustai, è pronta la Maracucciata, presso l'Officina del Contadino di Camerota. "Per chi non lo sapesse, il maracuoccio è un piccolo legume, simile ad una cicerchia dalla forma squadrata e dalle diverse sfumature di colore marroncino - spiegano i titolari dell'attività- Si coltiva da secoli a Lentiscosa, una frazione collinare del comune di Camerota, nella parte meridionale del Parco Nazionale del Cilento. Le sue origini sono molto antiche, come testimonia l’etimologia del nome, con la radice “mar” di origine semitica, che indica qualcosa di amaro, e la parola cuoccio, derivata dal latino, che indica il baccello: quindi un baccello amaro".

Oggi, nel comune di Camerota, solo pochi contadini continuano a produrlo secondo la tradizione. Si raccolgono a partire dalla fine di giugno, quando i baccelli raggiungono la completa essiccazione e sono pronti per essere battuti a mano. Le piantine si estirpano, si fanno essiccare, si mettono su un telo e si battono facendo uscire i semi. Super proteico, questo antico legume è legato a una preparazione tradizionale locale: la maracucciata, una polenta ottenuta cuocendo una farina composta per una parte da maracuoccio e per l’altra da grano tenero. Il tutto arricchito con olio extravergine, crostini di pane, cipolla, aglio e peperoncino che trasforma un piatto semplice in una prelibatezza dal perfetto equilibrio nutrizionale.