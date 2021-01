Comunità Slowfood Valle dell'Irno: accordo siglato, al via il Mercato della Terra

E' stato siglato il protocollo d'intesa tra Amministrazione di Pellezzano e Comunità Slow Food Valle dell'Irno si da formalmente avvio al Mercato della Terra di Coperchia ogni terza domenica del mese. Un'occasione per scoprire i sapori genuini della nostra Terra. “Nonostante il momento difficile causato dall’emergenza sanitaria - ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra - il “Mercato della Terra” sarà un'occasione di confronto sui temi del BUONO del PULITO del GENUINO e del GIUSTO, il luogo per ricordare e riproporre le nostre tradizioni di cultura rurale e alimentare. Ringrazio Slow Food Valle dell’Irno per la convenzione posta in essere e ringrazio anche l’assessore Andrea Marino che ha seguito da vicino la procedura per porre in essere questa intesa”.

Il prossimo appuntamento è domenica 17 gennaio a Coperchia, in via Martiri di Nassirya, dove dalle ore 9 sara possibile scoprire un nuovo modo di intendere e fare la spesa, un luogo dove attraverso il racconto viene stabilita una relazione virtuosa tra chi vende e chi acquista . L’evento - organizzato dal Comune di Pellezzano in collaborazione con la Comunità Slowfood Valle dell'Irno – punta a preservare la cultura alimentare delle comunità locali e a difenderne le biodiversità e la genuinità dei prodotti.