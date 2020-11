Mezzo metro e maxi panuozzo a costi ridotti: la bontà è di casa a "Terra del sole"

Promozioni eccezionali per tutte le famiglie, in questo difficile momento di emergenza che sta colpendo i cittadini: l'iniziativa è del maestro pizzaiolo Alessio Durante di "Terra del Sole". Per consentire ai buongustai di non rinunciare alla pizza, la proposta è del mezzo metro (600 grammi) al costo ridotto di 7 euro, a tutti i gusti classici.

A ruba, anche il panuozzo maxi a 8 euro, con la consegna a domicilio gratuita. Innumerevoli, i salernitani che si stanno già leccando i baffi.