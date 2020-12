Dai panettoni alle mousse: Romolo sforna dolci sorprese per i golosi e aderisce a 2 iniziative solidali

Mousse di frutti rossi, pistacchio, mandorla e amarena: in altre parole, Love. E poi frutti rossi, pistacchio e cocco, alias Rubino. Queste solo due delle ultime novità sfornate da Remo Mazza della storica pasticceria Romolo, faro dei golosi salernitani e non solo che, insieme al suo staff capitanato dalle sorelle del maestro, Ilaria e Carmen, sta regalando un dolce Natale a grandi e piccini. Non solo panettoni, struffoli e tronchetti, dunque, ma anche squisite specialità di alta qualità, preparate nel segno dell'innovazione.

Le iniziative

E se è vero che a Natale siamo tutti più buoni, Romolo che di bontà ne abbonda 365 giorni all'anno, ha aderito anche a due iniziative solidali. In particolare, alla tre giorni di raccolta alimentare presso il Carrefour di Pastena promossa dalla cooperativa sociale Galahad con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune ed in collaborazione con la Protezione Civile di Salerno, per la quale donerà dolci natalizi per impreziosire i pacchi da distribuire ai meno abbienti. E, poi, a Momenti di dolcezza promossa da Sodalis con l'associazione I Colori del Mediterraneo: il 28 dicembre, le persone in difficoltà potranno ritirare il loro pacchetto sospeso da Romolo di Salerno e da Capriccio di Cava, per coccolare i palati in questi giorni di festa. Due modi diversi ma entrambi preziosi per tendere una mano verso chi ha bisogno, nel segno della generosità.



