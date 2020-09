Croccante fuori e tenera dentro: la mozzarella in carrozza di Madìa "conquista" lo stomaco dei salernitani

Non smette mai di sorprendere e coccolare le papille gustative degli amanti della buona cucina, Madia, la pizzeria salernitana sita presso l'Irnocenter che propone un'altra invitante novità, all'insegna della genuinità e dell'eccellenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità

Il pizzachef Francesco Miranda, infatti, sta entusiasmando tutti i buongustai con una mozzarella in carrozza davvero singolare. Scioglievolezza e fusion di sapori legati alla nostra terra, caratterizzano il nuovo antipasto, preparato con mozzarella affumicata, panatura croccante al panko, cristalli di sale Maldon e, al posto degli ormai scontati ketchup e maionese, crema di basilico, datterino giallo confit e marzanino stracotto in teglia, con una spolverata di olive infornate di Ferrandino, presidio Slowfood. Prima di assaggiare le pizze firmate Madia, dunque, vale assolutamente la pena deliziarsi con la nuova versione della mozzarella in carrozza, rigorosamente made in Italy, come suggerito anche dai colori dello scenografico piatto.