Cilento, tornano le Notti del Bufalo

Le Notti del Bufalo, l’evento più atteso dell’estate cilentana, torna a far ballare il Cilento e le migliaia di turisti che, ogni anno, affollano il litorale. Presso La Dispensa di San Salvatore, dall’8 al 16 agosto, si alterneranno musicisti e artisti che, con la loro musica, accompagneranno l’offerta gastronomica, enologica e casearia dell’Azienda.

Gli eventi inizieranno il prossimo 8 agosto, con la musica pop italiana e internazionale del Gruppo Arechi. A seguire, il 9 agosto si esibiranno i Disco Inferno con la loro proposta di disco music e funk anni ‘70 e ‘80. Il 10 agosto tornano ancora i Via Toledo, con il loro sound mediterraneo, mentre l’11 agosto è la volta dei Medina Band, con ritmi e sonorità coinvolgenti che chiamano a scatenarsi in pista. Il 12 agosto, invece, è la volta dei Cor a Cor, che proporranno un revival anni ‘70 e ‘80. Luna Palumbo, con la sua voce ricca di energia, sarà invece l’anima della serata del 13 agosto. Il 14 agosto torneranno i Via Toledo, mentre la serata di Ferragosto, il 15 agosto, sarà celebrata al suono della musica italiana e napoletana degli Skizzekea. Per l’ultima serata, il 16 agosto, ancora lo spettacolo di musica dal vivo di Luna Palumbo.

In ogni evento, poi, sarà presente un DJ set che proporrà musica di sottofondo, per gustare nella prima parte un ottimo aperitivo nel giardino de La Dispensa di San Salvatore, e musica commerciale dopo lo spettacolo di musica dal vivo, per potersi scatenare sul prato e sotto le stelle fino a tarda notte. Il tutto, come sempre, in abbinamento alla cucina tipica cilentana proposta dalle massaie de La Dispensa di San Salvatore, ai vini dell’Azienda Agricola e alla mozzarella di bufala. La parola d’ordine, come si dice in questi casi, è esserci.