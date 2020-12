Mela annurca, fico, noci, cioccolato e albicocca: Romolo seleziona i migliori ingredienti e sforna i panettoni più buoni

Nonostante tutto, il Natale ormai è alle porte e nell'aria si avvertono profumi di sapori dolci tipici di questo magico periodo. Lo sa bene la pasticceria Romolo che intende soddisfare la voglia delle bontà natalizie dei salernitani. Il panettone é sicuramente il simbolo per eccellenza delle feste: ogni anno la storica pasticceria di corso Garibaldi organizzava una degustazione per far assaggiare ai clienti i nuovi gusti, ma purtroppo quest'anno a causa del Covid non é stato possibile realizzare l'evento.

Le novità

La dolcezza, tuttavia, corre sui social attraverso le foto e i video dei loro dolci. "Una lenta lievitazione e le migliori materie prime del territorio caratterizzano i nostri panettoni - fa sapere il maestro pasticciere Remo Mazza - Fico bianco del cilento, albicocca del Vesuvio , frutti di bosco, mela annurca e noci di Sorrento, quest'ultimo gusto é una delle novità di quest'anno. La mela annurca igp rispecchia tutto il sapore del territorio campano. Tra i panettoni farciti troviamo il Nocciolotto con crema alla nocciola, Amalfi con crema al Limoncello Romolo, Smeraldo con crema al pistacchio e amarena, Romolo con crema tartufata al rhum e decorato con la natività di zucchero, ricetta speciale del fondatore". Da far leccare i baffi, poi, Venere Nera, un panettone interamente al cacao. Insomma, c'è solo l'imbarazzo della scelta per tutti i golosi.



