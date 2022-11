ll Panettone Tradizionale di Fiorenzo Ascolese quattro volte sul podio

Ha fatto incetta di premi, nelle ultime settimane, Fiorenzo Ascolese con il suo Panettone Tradizionale: da San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ha portato sui più prestigiosi palchi del settore il suo classico salendo sul podio per ben quattro volte. Due primi posti - a Mastro Panettone (Bari) e Re Panettone (Milano), un secondo posto - a Una Mole di Panettoni (Torino) - e un terzo - Mister Alberto Awards (Varese) - confermano l'eccellenza di un Maestro lievitista che del panettone ha fatto una vera e propria arte. Primo podio del 2022 è stato quello di martedì 8 novembre, alla sesta edizione di Mastro Panettone, per la categoria “Artigianale Tradizionale”, a Bari. Su 21 finalisti, Fiorenzo si è aggiudicato il primo posto in quella che è la sua eccellenza, il panettone della tradizione, con solo lievito madre vivo, rigorosamente artigianale. Il 25 novembre è invece arrivato il podio - terzo posto - a Mister Alberto Awards, evento di Cesarin SpA che decreta il miglior panettone artigianale dell’anno in termini di creatività, savoir-faire e qualità degli ingredienti. Coronamento della stagione, il 26 novembre con il primo posto a Re Panettone 2022, prestigioso appuntamento milanese che dal 2008 celebra storia, interpreti e creatività del panettone artigianale al Palazzo del Ghiaccio. Una meritata e importante riconferma: già nel 2017 Fiorenzo si era classificato primo a Re Panettone, conquistando pubblico e critica. I premi non si fermano e il 27 novembre Fiorenzo si classifica secondo a Una Mole di Panettoni 2022 (Torino), storica manifestazione che ha visto in gara oltre 35 Maestri e altrettanti panettoni artigianali.

Le specialità

Lievitati, forno dolce e salato: è questo il mondo in cui si muove Fiorenzo Ascolese, classe 1990, maestro e cultore della materie prime del territorio. Non a caso il suo punto vendita - una “boutique dei lievitati”, come recita il payoff - si trova a San Valentino Torio (SA), suo paese di origine. Con qualità, sapienza e genuinità, ogni giorno si propone di offrire il massimo della freschezza e della fragranza. Lenta lavorazione, tra impasti e rinfreschi, 36 ore di lievitazione naturale fanno dei panettoni e delle colombe artigianali Ascolese dei veri e propri capolavori.



Parla Fiorenzo