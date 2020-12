Dalla tradizione all'innovazione, nel segno dell'eccellenza: i panettoni del Giardino dei Golosi conquistano i salernitani

E' stato confermato per il quarto anno di fila nella guida del Gambero Rosso e per il terzo anno nei Golosari d'Italia, il Giardino dei Golosi di via Nizza, a Salerno, capitanato dal maestro pasticciere Valerio Iannelli.

I panettoni

E con il Natale, arrivano anche tante gustose novità presso il laboratorio di alta pasticceria: oltre al panettone classico con uvetta e canditi d'arancia, per i golosi arriva il Selva oscura, interamente al cioccolato con un impasto al cacao ed una copertura al 70% ecuadoriana. Ancora, c'è Regina del bosco, un panettone dai profumi molto particolari con frutti di bosco semicanditi, cioccolato Ruby, e fave di tonka. E. come novità 2020, ecco il Colli orientali, panettone molto particolare in quanto è composto da albicocche, cioccolato fondente, rhum che gli dona un tocco leggermente alcolico ed il pepe di sichuan che dà un tocco di brio alla degustazione. "Tutto nel rispetto della nostra filosofia che ci accompagna dall'apertura: i dolci sono preparati con materie prime di eccellente qualità", ha assicurato Iannelli. Non resta che assaggiare.

