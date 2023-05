Curiosità: diventa virale il panino Granata con il "pesce" dell'Elite Pub

Diventa virale, il panino Granata con il "pesce" per festeggiare la salvezza della Salernitana: oltre 200.000 le view su TikTok in poche ore, per la specialità lanciata dall'Elite Pub di via Trento. A presentare la bontà, è stato Donato Giudice con un video che inizia con il Donato "Salernitano" che sfida il Donato "Napoletano" con mollica o senza e propone un panino del Napoli, color blu. Spiega con ironia Giudice: "Dato che ci chiamano pisciaiuoli, Il panino non è con il classico hamburger, ma con un merluzzo impanato e fritto, in più sul finale ci sono scaglie di scorzetta di limone di Amalfi, perchè qualcuno ha dimenticato che Amalfi è provincia di Salerno. Siamo amanti dello sfottó, e amiamo lo sport e la Salernitana, ma voglio fare i complimenti al Napoli per aver vinto con merito lo scudetto".

Il Panino di Serie A Granata (azienda di Battipaglia), è farcito con Philadelphia, salsa Teryaki, pomodori secchi, merluzzo impanato "da buoni pesciaioli", maionese al limone, scaglie di scorzetta di limone di Amalfi. Tanta curiosità.