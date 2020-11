Il Covid non frena la tenacia imprenditoriale: in piena emergenza, a Torrione apre la pasticceria "Due"

Non si è lasciato scoraggiare dall'emergenza Covid-19, il maestro pasticciere Giuseppe Petraglia che ha aperto la sua pasticceria "Due", in via torrione, a Salerno. Andando contro corrente, Petraglia lancia un messaggio di speranza a tanti giovani imprenditori ed artigiani che stanno affrontando questo periodo di difficoltà.

La curiosità

La particolarità della sua arte pasticcera, consiste nel far incontrare il classico con il moderno, dando vita a nuovi sapori che purtroppo per il momento si potranno scoprire tramite l'asporto. Dall’incontro della passione per la pasticceria e la propria amata nasce un luogo dove coccolare il palato: da provare.