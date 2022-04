Pastiere e casatielli 100% vegetali all'Edenfoodlab di Salerno: la Pasqua è cruelty free con la veg chef Cristina De Vita

La pastiera è uno stato d'animo: non c'è dolce più legato alle tradizioni di famiglia. Con i canditi, senza canditi, con aroma millefiori, con fior d'arancio, con la crema, con il riso. Ogni famiglia ha la sua ricetta speciale, ma la regola è che si prepara il giovedì Santo e non si tocca fino alla domenica di Pasqua, questo tempo serve al dolce per "maturare". I canditi hanno in questi tre giorni il tempo di rilasciare la loro dolcezza e i loro aromi. La farcia inumidisce al punto giusto il guscio di pasta frolla , ne arricchisce il sapore e il tempo le conferisce la giusta umidità. Insomma....più che un dolce, è un'esperienza mistica!

Lo ha notato la cuciniera vegana Cristina De Vita, padrona di casa dell'Edenfoodlab di Salerno che, per la Santa Pasqua, propone la pastiera 100% vegetale, in tre versioni: con farro, con farina semintegrale e con il ripieno di riso e con l'aggiunta di crema. Inoltre, immancabile anche la versione veg del casatiello, specialità della cucina napoletana, rigorosamente 100% vegetale, ma che non ha nulla da invidiare a quello classico. Per informazioni: 350-9716708