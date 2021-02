Bontà che fondono innovazione e tradizione: tutti pazzi per le pizze di Antonio Mansi

Da leccarsi i baffi, in particolare, le pizze con la mortadella, quella con la rucola, o con il piennolo e i pomodori gialli, come anche gli arancini disponibili pure al pistacchio

Squisite e genuine, le pizze gourmet di Antonio Mansi, maestro salernitano che, dopo aver lavorato per anni a Londra, è tornato nella sua città per condividere con i suoi concittadini i sapori più buoni.

"La pizza di Antonio Mansi" di via Galliano, infatti, è caratterizzata da specialità che fondono innovazione e tradizione: da leccarsi i baffi, in particolare, le pizze con la mortadella, quella con la rucola, salumi e scaglie, o con il piennolo e i pomodori gialli. Come anche irresistibili sono gli arancini disponibili pure al pistacchio. E, è il caso di sottolinearlo, dulcis in fundo, le graffe ai nuovi gusti, alias al kinder bueno e al kinder cereali. Sempre attivo, presso il locale, il servizio a domicilio e l'asporto e nel week-end pizze a pranzo con servizio ai tavoli. Da provare.

