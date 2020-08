Salerno da "assaporare": Don Antonio 1970 sforna le sue pizze nel cuore della città

Ha aperto i battenti a Salerno, a pochi passi dal Crescent, "Don Antonio 1970", pizzeria d'eccellenza approdata nel cuore della nostra città.

Foto di Antonio Capuano

Buongustai in estasi, dunque, con le specialità del regno di Fabio Di Giovanni, maestro pizzaiolo che, con i suoi impasti, garantisce soddisfazione anche ai palati più esigenti. Innovazione e tradizione si fondono, nelle pizze di Don Antonio 1970, come mostra la genovese al caffè, nata dalla collaborazione con Ingordo, che accosta i sapori della Genovese con caffè e chips di canestrato di Moliterno. O la diavola condita con sei peperoncini diversi. Non resta che lasciarsi conquistare dalle bontà della nuova pizzeria.



