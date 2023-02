Pizze green per il menù invernale di Polichetti: l'eccellenza è di casa nel locale di Roccapiemonte

Profuma di sapori “vegetali” il menu invernale di Antonio Polichetti, patron e pizza chef de La Pizza di Polichetti a Roccapiemonte. Scarole, ortiche, cicorie, broccoli, zucca e aglio orsino sono i protagonisti della nuova sezione del menu denominata “Verde Polichetti”, per lanciare una proposta più green. Quattro le tipologie di pizza realizzate da Polichetti: la tradizionale “Rotonda”, nel Ruoto, in Pala e Tre Cotture (al vapore, fritta e in forno). Per le pizze presenti nelle altre sezioni del menu si può scegliere liberamente l’impasto preferito, mentre per quelle della sezione Verde Polichetti è Antonio indicare in carta l’impasto più indicato per ogni tipo di topping. Se per la pizza Transumanza (con ortica e cicoria scottate, fonduta di crosta fiorita di caprino, scaglie di pecorino dolce dei Monti Lattari, provola di mucca e robiola di capra in polvere) Antonio prevede la pizza in pala, per la Aroma (con provola, cipolla ramata di Montoro stufata, cavolfiore, fonduta di blu di bufala e polvere di caffè) quella nel ruoto e per la Rosso Bufala (con provola, tonno rosso scottato, salsa acida di bufala, broccolo verde arrostito e umami vinaigrette) quella in tre cotture.

Chi è Antonio Polichetti

Antonio Polichetti, classe ‘95, muove i suoi primi passi nel variegato mondo delle farine all’età di 14 anni affiancando il papà Raffaele che gli ha trasmesso questa grande passione trasformatasi, poi, nel lavoro della vita. Nel 2014 frequenta il corso di cucina presso la Gambero Rosso Academy dove affina le sue capacità grazie anche ai consigli di diversi professionisti del settore come Pasquale Palamaro, Peppe Guida e Francesco Sposito; forte di questa esperienza di cucina rivoluziona il suo percorso legato al mondo della pizza iniziato già nel 2006 con la nascita de ‘La pizza di Polichetti’. I confronti durante gli anni con vari grandi chef come Raffaele Vitale, Alfonso Crescenzo, Carlo Cracco e Antonio Battipaglia rendono Antonio sempre più sicuro e intraprendente. Questa consapevolezza fa sì che il suo locale diventi un po’ alla volta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità di prodotti e di impasti. L’attività di selezione degli ingredienti con cui Antonio realizza i topping è molto attenta e meticolosa e guarda molto al territorio. Grazie al suo mentore Francesco di Salvo, tecnico panificatore, già da 4 anni Antonio porta avanti la sua produzione di lievitati artigianali.