Curiosità, zucca grigliata e porcini: la nuova pizza della Resilienza

Buonissime e genuine, le specialità della Resilienza, la pizzeria salernitana sita accanto alla chiesa di Sant'Anna al Porto. In particolare, zucca grigliata e porcini sono gli ingredienti della gustosa pizza del mese proposta dallo chef che, a pranzo, prepara anche ottimi piatti con i prodotti di stagione.

Resilienza nasce come Pizzeria di qualità nel 2013 a Salerno. La filosofia del km0, del biologico e del buono pulito e giusto riscuote subito successo , dal 2015 la sede passa in centro, in Via Sabatini, un ambiente più grande per ospitare qualche persona in più. Da allora, la nostra missione è quella di fornire cibi di alta qualità, quanto più possibili locali e ben preparati.

Da qualche anno abbiamo affiancato alla pizza una piccola offerta di piatti tipici, cucinati come da tradizione. Oltre a mangiarli in sede potete anche ritirarli o farveli consegnare. Dopo il difficile periodo dovuto al covid-19 ci trovate in Via Santa Teresa, nello storico borgo di S. Anna al Porto, con possibilità di sedersi all'esterno nel nostro giardino.