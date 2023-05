Curiosità, golosi in estasi per le pizze dolci di Severino

C’è sempre spazio per il dolce, è una frase ben evidenziata sul sito ufficiale dell’Officina della Pizza di Mario Severino, maestro pizzaiolo sicuramente tra i più affermati della Campania con i suoi due rinomati locali a Sarno e Nocera Inferiore. Noi aggiungiamo che c’è sempre spazio anche per l’innovazione e la qualità nell’estro creativo di Severino, consapevole di aver cementato, negli anni, un rapporto di fiducia e di amicizia con una clientela molto varia, ciò grazie anche alla professionalità ed alla bravura di tutto il suo team. Per soddisfare sempre al meglio le esigenze e le appetitose voglie di famiglie e giovanissimi, ecco che allora Mario Severino cala il suo inaspettato pokerissimo: cinque gustosissime pizze dolci. Questi capolavori di inedità bontà nascono, come sempre, dalla massima attenzione che Severino dedica alla realizzazione dell’impasto, in ogni sua variante: lievito madre, soffice ai multicereali, a tre cotture, anche a fermentazione mista con tripla lievitazione.

Parla Severino

“Avevo da tempo in mente l’idea di proporre una serie di pizze con ingredienti per lo più dolci – spiega Severino - per la verità mi avevano ispirato i miei nipoti con la loro fantasia, poi il riscontro positivo ottenuto da una serie di incontri e assaggi fatti con i collaboratori ed alcuni addetti ai lavori mi ha definitivamente acceso la lampadina creativa. Ritengo di aver raggiunto il miglior abbinamento tra salato e dolce in ognuna della cinque pizze, per un’armonioso e delicato connubio di gusti. Aspetto comunque che sia la mia clientela ad esprimersi, e colgo l’occasione per informarla che in settimana apriremo il nostro terrazzo di Sarno, ancora più accogliente e con cento posti a sedere”. La San Giuseppe, Pizzamisù, Fragolata, Cocco...lati e Don Antonio, questi i nomi; noi abbiamo provato quest’ultima ed è stata una vera e propria esaltazione delle papille gustative! Da un impasto a fermentazione mista con tripla lievitazione, cotto a vapore a 130 gradi, con cioccolato bianco, caramello salato, arancia candita e polvere di mandorle, nasce una pizza tanto bella quanto invitante. Ed è stata l’ennesima piacevolissima esperienza di gusto all’Officina della Pizza di Mario Severino.