Grani antichi e lievitazione lentissima: il maestro pizzaiolo Donato Lardieri prende il timone dello storico Bascula

Torna a sfornare le sue gustose e digeribilissime pizze, il maestro Donato Lardieri, noto per le sue specialità caratterizzate da lievitazione lentissima e dall'attenta selezione di grani antichi. La già famosa e amata pizza che "nunschiomm", dunque, delizierà il palato degli ospiti di Bascula, storico locale di Pontecagnano Faiano che ha ora al timone Lardieri e il suo valido staff.

Suggestive le sale del Bascula che ,per due secoli, sono state utilizzate per la lavorazione e successiva esportazione della frutta. Il nome deriva dall’antica bilancia ancora presente all’ingresso, per accogliere i buongustai nei suggestivi locali con mobili d’epoca e completi di una saletta riservata ideale per occasioni speciali ed eventi culturali ed artistici. In tanti, aspettavano con ansia il ritorno del maestro pizzaiolo Donato Lardieri che, con i suoi leggerissimi impasti, offre pizze d'eccellenza in grado di soddisfare ogni palato. Da provare.