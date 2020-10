Le pizze del maestro Lardieri sbarcano da "Don Peppe": gusto e qualità all'hotel Sica di Montecorvino

Gusto e qualità si fondono al polo gastronomico, ristorante enoteca Don Peppe dell'hotel Sica restaurant di Montecorvino Rovella, aperto dal martedì alla domenica. Ad arricchire il menù dello chef Antonino Fontanella, infatti, ora anche le squisite e digeribili pizze sfornate dal maestro Donato Lardieri, note per la lievitazione lenta e per i grani antichi che, oltre a coccolare le papille gustative, rappresentano un toccasana per la salute.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ingredienti caratteristici dei monti Picentini, dunque, sposano la bontà della pizza made in Salerno: l'idea è nata dall’incontro del maestro Lardieri con Giuseppe Sica, giovane imprenditore del settore “horeca”, figlio e nipote d’arte. "Giuseppe mi ha raccontato del Polo enogastronomico Don Peppe dedicato a suo nonno che ho conosciuto come autentico cultore dell’arte dell’ospitalità, e delle idee che stanno guidando i suoi progetti: sono rimasto colpito dal suo entusiasmo e, soprattutto, dal coraggio di mettersi in gioco in questo settore in questa epoca di totale incertezza, al punto di immaginare di affiancare la mia pizza al gustoso menù elaborato dal bravissimo Chef Antonino Fontanella", ha detto il maestro pizzaiolo Lardieri. La collaborazione si concretizzerà in un periodo di affiancamento e formazione al personale in forza al ristorante, durante il quale inoltre Lardieri si occuperà direttamente della produzione delle pizze.