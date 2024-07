"I Borboni" di Pontecagnano fra le 100 migliori pizzerie al mondo

Anche per il 2024, I Borboni si riconfermano tra le 50 migliori pizzerie d'Italia secondo la prestigiosa guida 50 Top Pizza, ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e il giornalista Luciano Pignataro che seleziona le eccellenze in Italia e nel mondo con oltre 100.000 pizzerie esaminate. L'annuncio è stato dato al Teatro Manzoni di Milano, durante un evento scintillante presentato da Federico Quaranta, noto volto della Rai. I Borboni si sono classificati al 40° posto su oltre 100.000 pizzerie in Italia, ottenendo l'accesso alla finale mondiale di settembre che decreterà le 100 migliori pizzerie al mondo.

Il riconoscimento

“Riconfermare questi risultati ed essere nell'élite dei pizzaioli, accanto a maestri che hanno fatto e continuano a fare la storia di questo antico e sempre in evoluzione alimento, è un'emozione profonda. Questa sensazione amplifica l'energia che dedichiamo al nostro lavoro e rafforza la passione che ci mettiamo ogni giorno e che ci dà la forza di fare sempre meglio,” dichiarano con orgoglio Valerio Iessi, Daniele Ferrara e Adriano Romano. La storia de "I Borboni" è intrinsecamente legata alla tradizione borbonica. Re Ferdinando di Borbone, noto per la sua avanguardia, costruì il primo forno a legna di Palazzo Reale a Capodimonte, dove nel 1889 venne cotta per la prima volta la pizza "alla Margherita", dedicata alla regina Margherita di Savoia e divenuta il piatto più celebre al mondo. Dall'anno della sua apertura nel 2018, Valerio Iessi e Daniele Ferrara hanno portato avanti con dedizione e innovazione il percorso tracciato secoli prima da re Ferdinando. Impegnandosi a salvaguardare la nobile arte della pizza napoletana e a farla evolvere, hanno trasformato "I Borboni" in un faro di eccellenza. Fin dalla sua nascita, I Borboni ha puntato su una sperimentazione costante, unita alla ricerca dell'eccellenza nella materia prima, allo studio attento degli impasti e alla valorizzazione degli ingredienti Made in Sud. Completano l’offerta una carta delle birre artigianali e una lista vini più volte premiata per la qualità e l’attenzione al territorio campano.