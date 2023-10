Gambero Rosso 2024, conferiti i 2 Spicchi a Die’ Gustibus di Baronissi

Nella classifica del Gambero Rosso 2024, a guida, tra le migliori pizzerie d’Italia con l’assegnazione degli spicchi, c'è anche Die’ Gustibus di Baronissi che conquista per la prima volta i famigerati 2 Spicchi Gambero Rosso. Il merito di questo importante e non scontato risultato è tutto dell’affiatamento tra Diego Ciraudo giovane pizzaiolo di Battipaglia e la sua compagna Domenica Pagnozzi, dottoressa in farmacia, prestata per amore all’accoglienza e alla gestione della sala.

Una scelta attenta riguardo alla materia prima e assolutamente non omologata, rendono il menù del locale rispettoso della tradizione, ma in grado di esaltarlo mediante un approccio conteporaneo. “Ringraziamo i curatori della Guida, che attribuendoci i 2 spicchi, hanno riscontrato e riconosciuto l’importante percorso di inizio, crescita e di consolidamento della nostra realtà. Il grazie più grande, ovviamente, lo riserviamo ai nostri clienti, a cui ogni sera raccontiamo la filosofia che c’è dietro le nostre scelte, emozionandoli tramite la riscoperta degli antichi sapori”, hanno dichiarato Diego e Domenica. Die’ Gustibus (aperto tutte le sere tranne il martedì) in sintesi, si configura un indirizzo da non perdere, se si vuole mangiare una pizza dal carattere deciso e fortemente identitaria.