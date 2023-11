L’autunno si apre con i 2 spicchi del Gambero Rosso per Polichetti

Allori per La Pizza di Polichetti a Roccapiemonte new entry della Guida delle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso con ben 2 spicchi. Il maestro Antonio Polichetti apre l’autunno con una nuova sezione del menu, Polichetti’s memories, in cui celebra i sapori della tradizione interpretandoli in modo moderno. Spazio quindi a genovese, ragù e pizza di scarole in cui Antonio mette in mostra anche le sue abilità di cuoco non solo di pizza chef. Quattro le tipologie di pizza proposte da Polichetti: la tradizionale “Rotonda”, nel Ruoto, in Pala e Tre Cotture (al vapore, fritta e in forno). Se per le pizze presenti nelle altre sezioni del menu si può scegliere liberamente l’impasto preferito, per quelle della sezione Polichetti’s memories è Antonio indicare in carta l’impasto più indicato per ogni tipo di topping. Per la Ceci & Bro (con broccoli ripassati, spuma di ceci bianchi di Cicerale, scamorza affumicata, germogli di broccoli e tartufo fresco) Antonio prevede la pizza in pala, per l’Aria di Genovese (con provola, crema di genovese, croccante al pecorino, cipolla caramellata di Montoro e polvere di cacao) quella nel ruoto e per la Pizza di Scarole (con scarola riccia marinata, maionese alle olive nere, scarola ripassata, pesto di pinoli e uva passa) propone addirittura una quinta tipologia di pizza, ovverosia la doppio crunch, una focaccia croccante farcita.

Novità anche nella proposta dolce, in cui accanto ai leggerissimi lievitati (graffette e panettoni) di Antonio fanno il loro ingresso i dolci realizzati dalla sorella Maria Luisa.

Antonio Polichetti

Antonio Polichetti, classe ‘95, muove i suoi primi passi nel variegato mondo delle farine all’età di 14 anni affiancando il papà Raffaele che gli ha trasmesso questa grande passione trasformatasi, poi, nel lavoro della vita. Nel 2014 frequenta il corso di cucina presso la Gambero Rosso Academy dove affina le sue capacità grazie anche ai consigli di diversi professionisti del settore come Pasquale Palamaro, Peppe Guida e Francesco Sposito; forte di questa esperienza di cucina rivoluziona il suo percorso legato al mondo della pizza iniziato già nel 2006 con la nascita de ‘La pizza di Polichetti’. I confronti durante gli anni con vari grandi chef come Raffaele Vitale, Alfonso Crescenzo, Carlo Cracco e Antonio Battipaglia rendono Antonio sempre più sicuro e intraprendente. Questa consapevolezza fa sì che il suo locale diventi un po’ alla volta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità di prodotti e di impasti. L’attività di selezione degli ingredienti con cui Antonio realizza i topping è molto attenta e meticolosa e guarda molto al territorio. Grazie al suo mentore Francesco di Salvo, tecnico panificatore, già da 4 anni Antonio porta avanti la sua produzione di lievitati artigianali.