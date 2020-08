"Travelers' Choice": allori per la pizzeria salernitana "Re Denari"

La pizzeria Re Denari tra i migliori ristoranti al mondo: a confermarlo è il premio "Travelers' Choice". Il locale salernitano si è aggiudicato il prestigioso premio "Travelers' Choice", premio che annualmente il portale Tripadvisor assegna alle migliori attività ristorative e strutture ricettive del mondo. Migliaia di persone hanno espresso parole di apprezzamento per la pizzeria Re Denari, che da sempre attira a sé buongustai e amanti della verace pizza napoletana (qui in versione anche gluten free) richiamando persone non solo da Salerno ma dall'intera Campania e oltre.

E proprio le persone ed i loro feedback positivi sono alla base di questo ambito riconoscimento che premia le eccellenze. Il premio “Best of Best Travelers' Choice” è il risultato che a sua volta Tripadvisor elabora, confrontando diversi parametri tra cui la quantità e la qualità delle recensioni pubblicate dai clienti. Ai clienti sono rivolte le parole di ringraziamento di tutto lo staff di Re Denari:

