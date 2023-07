"Le Grotticelle" e "Il Grotto Pizzeria Castello" di Caggiano tra le migliori pizzerie in Italia

Angelo Rumolo si conferma con Le Grotticelle al top in Italia posizionandosi al dodicesimo posto di 50 TOP PIZZA 2022, la classifica delle migliori pizzerie d’Italia stilata da 50 Top Pizza, la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, e per il secondo anno consecutivo viene confermato il Forno Verde per la Sostenibilità .Solo una settimana fa anche la sua pizzeria al taglio Grotto Castello – sorella maggiore di “Le Grotticelle” situata nel centro storico di Caggiano- si era posizionata al 14 posto nella guida “Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia 2022”, sezione riservata alle pizzerie da taglio e d'asporto.

Il commento

Un prestigio raggiunto a suon di impasti a lunga lievitazione e materie prime locali di indiscussa qualità, un lavoro costante portato avanti con estrema attenzione ogni giorno insieme alla sua inseparabile brigata familiare. Qualunque sia la location e qualunque sia il prodotto portato in tavola, la costante è una: l'incredibile viaggio sensoriale che la “Rumolo Experience” regala ai suoi clienti. Lo dimostrano le sue fragranti pizze al taglio con le loro intriganti e golose farciture, da acquistare per l'asporto da Grotto Castello, e lo dimostrano le futuristiche pizze della selezione Foraging da assaporare nella sontuosa sala de Le Grotticelle.Angelo Rumolo raccoglie i frutti del suo passato, e al contempo semina il futuro della pizza con accostamenti audaci eppure sempre equilibrati, segni delle nuove contaminazioni culinarie a cui Angelo guarda con vivace interesse. “Gli importanti riconoscimenti ottenuti -dice Rumolo- sono sicuramente un motivo di orgoglio, ma sono soprattutto la conferma che il duro lavoro ripaga e che la strada intrapresa è quella giusta: ho sempre ambito a realizzare qualcosa di diverso, una pizza non solo buona ma che raccontasse qualcosa. Ora credo ancora di più in quest’idea che voglio portare avanti con ancora più forza.”