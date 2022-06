Polemica sulla frase di Briatore: ecco le dieci migliori pizzerie salernitane

Dopo le frasi di Flavio Briatore sulla pizza napoletana e salernitana, che in queste ore stanno continuando a suscitare polemiche, il sito “Scatti di Gusto” ha pubblicato quelle che considera le dieci migliori pizzerie del salernitano.

La classifica

Al primo posto troviamo “Resilienza” (Via Santa Teresa,1) ; seguono “Daniele Gourmet” (Lungomare Trieste, 98), “Don Antonio 1970” (Via Molo Manfredi, 6), “I Borboni” (Via Amerigo Vespucci – Pontecagnano Faiano), “La Madia” (via Irno, 2), “Da Michele” (Piazza Sedile di Portanova, 21), “Alchimia” (Via Antonio Bandiera), “Pignalosa” (Via Roma, 238), “Salerno Centro” (Via Roma, 200), “Giagiù” (Via Velia, 45). Queste, dunque, quelle nella classifica di "Scatti di Gusto", ma fortunatamente nel capoluogo di pizzerie buone ce ne sono tante.