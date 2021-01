Frutta e verdura bio per il delivery "La Cucina Don Tullio": a fornirle, il Profagri

Il laboratorio di gastronomia per la consegna a domicilio di pasti in fascia serale, gestito da una cooperativa di ex alunni di scuola alberghiera, pone al primo posto la freschezza e la stagionalità delle materie prime

Sarà il Profagri a fornire verdura e frutta rigorosamente bio e a km 0 per Cucina Don Tullio, il delivery di qualità che ha aperto i battenti con la sua sede operativa nei pressi di Piazza Sedile del Campo. Il laboratorio di gastronomia per la consegna a domicilio di pasti in fascia serale, gestito da una cooperativa di ex alunni di scuola alberghiera, pone al primo posto la freschezza e la stagionalità delle materie prime.

Da qui, nasce la proficua collaborazione con l’istituto agrario di Salerno che con i suoi 18 ettari di terreno coltivati, vigna, oliveti, frutteti e laboratori di trasformazione, è il fiore all’occhiello della produzione agroalimentare del territorio, come scuola azienda. Primizie biologiche, dunque, verranno messe a disposizione del progetto CucinaDonTullio. Tanta curiosità.