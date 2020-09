Birre alla spina, cucina sottovuoto ed altre gustose novità: tutti pazzi per lo Spitfire Pub

Al via, dalla settimana prossima, il nuovo menù dello Spitfire Aviator Guinness Pub di via Roma: in particolare, la cucina sottovuoto e le nuove birre alla spina si preparano a coccolare le papille gustative degli amanti della buona tavola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il menù

Sarà possibile sorseggiare la Dragoon birra rossa inglese da 10 gradi, la lupulus blonde, una birra bionda da 8.5 gradi, la Hobgoblin Ipa inglese da 5.2 gradi, la Riegle weizen una Birra al frumento tedesca da 5 gradi e, come novità, il Magners alla Spina. Il Magners è un sidro di mele irlandese, il più famoso e apprezzato. Oltre alla cucina sottovuoto, inoltre, saranno proposti nuovi piatti e nuove specialità come il pastrami, il burritos e i croque monsiere, nonchè i corn dog (wustel bavaresi in pastella di mais). Da provare.

Gallery