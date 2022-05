Vincenzo Clausi lancia il marchio "Mangiami" a Salerno

“Si riparte, dopo il Covid ed in questi tempi difficili, creando lavoro. Con coraggio” parla Vincenzo Clausi, giovane imprenditore di Salerno che non ha mai smesso di lottare. La sua è la storia di un giovanissimo ragazzo partito con il volantinaggio, che ha maturato esperienze all’estero per poi tronare nella sua città.

Il lancio del marchio

“Nella fase più difficile ho sempre pensato di tutelare dipendenti e collaboratori. Ora rilancio e penso, a Salerno, a nuove assunzioni, a nuove opportunità” sottolinea immaginando e strutturando il nuovo progetto.Il suo Mangiami, noto marchio in località Fuorni, diventerà una vera e propria catena. “A pieno regime, con altre aperture a Salerno ed in Campania, conto di assumere almeno una cinquantina di persone. Credo sia la cosa migliore da fare per ripartire, per costruire speranza. E ‘necessario però che Istituzioni, Enti di formazione e scuole facciano qualcosa in più per formare personale di qualità. Chi come il sottoscritto investe cerca ragazzi prepararti, bravi con l’inglese, capaci di misurarsi con tutte le novità dell’arte culinaria, capaci di valorizzare i nostri prodotti tipici. Rilancio da Salerno -conclude – una realtà che e ’cresciuta negli anni e dove è possibile fare belle cose”