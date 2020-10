Movida "stoppata" dalle ore 23, ma resta attivo il servizio drive: Cluck saltimbocca "segue" l'esempio del Mc Donald's

Chi ha detto che solo al Mc Donald's è attivo il servizio drive in tarda serata? Con la nuova ordinanza regionale che dopo le ore 23 impedisce l'asporto, nonchè di accogliere nuovi clienti (mentre le consegne a domicilio non hanno limiti ndr), diversi i gestori dei locali che ci hanno segnalato come, tuttavia, di notte tanti salernitani fossero in coda in auto per il servizio drive del Mc Donald's di Mercatello. Nulla di illegale, va precisato, in quanto il limite delle ore 23 è stato imposto per scongiurare assembramenti pericolosi e consumo di alcol di gruppo fuori controllo. Con il servizio drive, invece, ognuno può comodamente prelevare le pietanze scelte abbassando il finestrino dell'auto, senza sostare e, quindi, senza dar luogo a contatti ravvicinati, nè ad assembramenti in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità

Così, c'è già chi segue la scia e si è attrezzato per attivare il servizio per gli automobilisti: come fatto da Cluck saltimbocca a Torrione che, dalle ore 23 in poi, offre il servizio “drive”. Semplice la modalità: basta chiamare al 0897011795, ordinare i saltimbocca e recarsi a ritirarli: il locale ha incaricato un dipendente per portare quanto scelto direttamente in auto. Non è escluso, dunque, che altri locali presto attivino il servizio drive: una soluzione sicura e, al contempo, conveniente anche per i gestori.