Aperitivo "stregato" alla Pasticceria Romolo: il programma degli eventi

Il liquore Strega nasce nel 1860 a Benevento ad opera di Giuseppe Alberti, è tra i più famosi liquori italiani, unico e inconfondibile per il suo sapore, grazie all’esclusivo uso di ingredienti naturali. Il processo produttivo, inizia con la molitura di circa 70 erbe e spezie, caratterizzate da particolari proprietà aromatiche, importate da tutto il mondo e selezionate con grande maestria. Tra esse possiamo citare: la cannella di Ceylon, l’Iride Fiorentino, il ginepro dell’Appennino italiano, la menta del Sannio, che cresce spontaneamente lungo i fiumi della regione. Il suo caratteristico colore giallo deriva dall’aggiunta del prezioso zafferano al distillato di erbe aromatiche. Dal gusto unico, il Liquore Strega è amato per la sua versatilità: può essere apprezzato liscio, ghiacciato o per un bere più ricercato in long drinks e cocktails. In pasticceria l’utilizzo del liquore Strega è alla base di molte ricette ma la vera novità è l’utilizzo del liquore nella preparazione dei cocktail. Lo Strega Tour lancia serie di eventi volti a far scoprire i nuovi cocktails con il Liquore Strega.

Le tappe presso la Pasticceria Romolo di Salerno:



22 ottobre dalle ore 18 alle 21

29 ottobre dalle ore 18 alle 21

31 ottobre dalle ore 18 alle 21

Tante sono le proposte create per l’occasione dal Lanificio:

Stregotto è quello più che più valorizza il nostro territorio: liquore Strega, Bitter Campari e Chinotto Neri (prodotto nello stabilimento di Buccino)

Tiki Stregato: liquore Strega, Vermut bianco Pelitis, estratto ananas, passion fruit fresco, cannella

Strega Martinez: liquore Strega, Old Tom, Vermut Pelitis bianco bitter Lanificio

I drink saranno accompagnati da un nuovo dolce creato dal Maestro Pasticcere Remo Mazza per l’evento. Per info e prenotazione tel. 089232613