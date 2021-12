Ordinazioni col tablet e piatti serviti direttamente dallo chef: ecco "Syncronia" a Salerno

Syncronia è un ristorante di nuova concezione, dall’anima hi-tech, che rivoluziona non solo l’esperienza di gusto, ma l’esperienza in sè. Si trova in Corso Garibaldi 135, nel cuore di Salerno. Si mangia in Syncronia, serviti direttamente dallo chef. L’idea dei titolari, Rosanna Rachiglio e Catello Iovine, nasce dall'esigenza di innovare un settore che da anni non presenta nessuna innovazione cioè quello della ristorazione.

Ecco come si ordina

I clienti possono ordinare da un tablet posizionato all'interno del tavolo, ogni commensale ha il suo tablet e prenota autonomamente e l’ordine arriva direttamente in cucina. Il sistema di gestione delle comande è completamente rivoluzionato perché tutto è gestito da un software, quindi l’ordinazione arriva non più con la tradizionale comanda cartacea bensì su un kitchen monitor dal quale lo chef parte per la preparazione delle ordinazioni. E così, come per magia, da quello che sembra essere un lampadario posizionato sul soffitto scende un disco che fa materializzare i piatti davanti agli occhi dei clienti. Tutta l 'automazione non viene percepita dal cliente in quanto il layout è quello di un classico ristorante. Assolutamente da provare.

L'arrivo del Capodanno

Il locale sta preparando un cenone di Capodanno davvero spettacolare, se si vuole provare un'esperienza unica non si può non prenotare da Syncronia.