Banana e cacao al profumo di Cardamomo e vaniglia: al Giardino dei Golosi arriva "Notti d'oriente"

Freschezza e bontà si fondono, in questa calda estate, al Giardino dei Golosi di via Nizza. Il maestro Valerio Iannelli, infatti, ha ideato "Notti d'oriente", una torta moderna unica, con una base croccante allo zenzero e cacao, mousse al cioccolato fondente, al profumo di Cardamomo ed una mousse alla banana aromatizzata alla vaniglia. Un dolce irresistibile per tutti i buongustai: da provare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.